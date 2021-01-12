شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مثيرة فى مقتل راكب على يد سائق بالمرج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو من موقع حادث مقتل مواطن يبلغ من العمر 40 عاما، على يد سائق بموقف المرج الجديدة، بعد أن طعنه السائق بسلاح أبيض، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بمكان الحادث بعد ارتكاب الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق لقيامه بقتل راكب لخلاف بينهما على تحميل السيارة المملوكة للمتهم بموقف المرج الجديدة، بعدما طعنه بسلاح أبيض فى رقبته أودت بحياته فى الحال، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع مشاجرة وقتيل فى منطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة"م.ع.م" 40 سنة عامل ومقيم فى محافظة قنا، داخل موقف للسيارات إثر إصابته بجرح طعنى غائر بالرقبة، وبتكثيف الجهود تم القبض على السائق "ه.ا.ا" الذى اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة المباحث بالتحريات الكاملة عن الحادث.