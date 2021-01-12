شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: الرئيس السيسي يتابع كل كبيرة وصغيرة بتطوير الموانئ وقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن الموانئ المصرية تطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، وهناك مساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.

وأضاف مميش خلال لقاء له ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلى المذاع على فضائية إكستر نيوز، أن مصر تعد قلب العالم، مشيرا إلى أنه لكى تصل إلى أوروبا وأمريكا لا بد من العبور عن طريق بورسعيد.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناه السويس، أن التنافسية تجعلنا نتقدم، مؤكدا أن الرئيس يتابع كل كبير وصغيرة فى تطوير الموانئ وما يتم فى قناة السويس.

وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد تم تشغيله جزئيا عام 2019 ويدار بنظام POT وهو الخامس فى ترتيب أكبر 10 موانئ فى الشرق الاوسط، وهناك 15 ميناء مصريا يستهدف تحويله إلى ميناء أخضر، وذلك حفاظا على السلامة البيئية.