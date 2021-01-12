شكرا لقرائتكم خبر عن "القومية للأنفاق": طرح مناقصة عالمية قريبا لتحويل خط سكة حديد أبو قير لمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الهيئة القومية للأنفاق لطرح مناقصة عالمية قريبا لتنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو مكهرب، حيث تعمل حاليا على إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع وتجهيز مستندات الطرح بالتوازى مع العمل على إنهاء إجراءات التمويل المطلوب لتنفيذ هذا المشروع، حيث متوقع الطرح قبل نهاية العام الجارى.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للإنفاق تعمل بالاشتراك وزارة التعاون الدولى على توفير قروض دولية لتوفير تكلفة تنفيذ هذا المشروع التى تصل إلى 1.5 مليار يورو تقريبا، حيث تجرى مفاوضات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأسيوي للتنمية لتوفير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع.

وأضافت المصادر أن المشروع يشمل تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قير الحالى من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، لافتة إلى أن مسار المشروع يمتد بطول 22 كم وسيكون شبيها بالخط الثالث للمترو حيث سيكون مساره سطحى بالإضافة إلى علوى أو نفقيا في مناطق التقاطعات المرورية.

وأوضحت المصادر أن المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، وأنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد مع الشركة التى سيتم اختيارها خلال المناقصة العالمية التي سيتم طرحها العام الجارى لتنفيذ هذا المشروع.

وأكدت المصادر أن مع بداية تنفيذ هذا المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، حيث سيكون المشروع بمثابة أول مترو أنفاق في الإسكندرية، لافتة إلى أن المشروع يأتي في إطار مخطط تنظيم النقل الجماعى بالإسكندرية وتخفيف الزحام والاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت المصادر أن المشروع يشمل تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق بسرعة تصميمة 120 كم/ س، بحيث يكون منعزلا عن التقاطعات المرورية بطول مساره، مع تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كبارى علوية أو كبارى وأنفاق معا، ومخطط يضم 18 محطة مترو بطول المسار.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تخطط أيضا لتطوير خط ترام الرمل بالإسكندرية، بحيث يتم عزل مساره بالكامل الممتد بطول 13.7 كم عن حركة المرور المجاورة وإنشاء كبارى وأنفاق في مناطق التقاطعات المرورية، وتحديث الخط بالكامل وتحويله لترام حديث يعمل وفق أحدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم على عكس الترام الموجود حاليا.

وتعمل الهيئة القومية للأنفاق على إنهاء إجراءات توفير التمويل المطلوب لإنجاز مشروع ترام الرمل والبالغ حوالى 360 مليون يورو، حيث تتفاوض مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير التمويل المطلوب وإنهاء إجراءاته، حيث سيقدمانه في صورة قرض ميسر يغطى تكلفة المشروع.