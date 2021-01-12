​حماية للأصول العقارية للمواطنين.. برلماني: رقم قومي لكل عقار يمنع التعدي على الممتلكات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن وجود رقم قومي لكل عقار يمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك ستوضح أمامه حقوقه والتزاماته في ما يخص وحدته العقارية ويسهم أيضًا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويُسر في مدة زمنية قصيرة.

وأضاف "مشهور"، أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، في إطار رقمنة المنظومة السكنية؛ حيث إن إصدار شهادة لكل عقار أو وحدة سكنية يثبت أنها ليست مخالفة، وتخضع لضوابط السلامة الإنشائية لتقليل نسبة العقارات المخالفة التي تنهار، ومن ثم توصيل المرافق لها مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

ولفت النائب، فى بيان صحفي له اليوم الإثنين، إلى أنه مع تعميم منظومة التحول الرقمي، فإن وجود رقم قومي لكل عقار سيساعد على تأمين تلك المعاملات؛ مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار، لأنه في تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومي محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانًا حقيقيًّا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.

وأشار مشهور إلى أن العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقى ودون تلاعب، فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جدًّا للاقتصاد، فمشروع الرقم القومي للعقار والمدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به ، كل هذا يجب أن يكون متوفرًا في قاعدة معلومات قومية ضخمة لجميع العقارات الموجودة على مستوى الجمهورية.​