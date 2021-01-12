​مطار القاهرة: لاعبو 12 منتخبًا لكرة اليد يصلون غدًا للمشاركة بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تصل مطار القاهرة الدولي غدًا الثلاثاء، فرق 12 منتخبًا لكرة اليد من عدة دول مختلفة، للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق الأربعاء وحتى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة ضيوف مصر.

وقالت مصادر بالمطار، إنه من المنتظر وصول بعثة منتخب تشيلي وعددهم 23 راكبًا، وكوريا 23 راكبًا، كما يصل منتخب الجزائر 30 راكبًا، كما يصل كلا من منتخب فرنسا 33 راكبًا، والنمسا 28 راكبًا، ومنتخب ألمانيا 34 راكبًا، ومنتخب الدنمارك 31، والسويد 29 راكبًا، والنرويج 33 راكبًا، وتونس 31 راكبًا، كما يصل 44 راكبًا من الشخصيات والوفود المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يتولى فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، إنهاء إجراءات وصول كافة المنتخبات والشخصيات المشاركة بالبطولة حتى خروجها من المطار.

وأضافت المصادر أنه تم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، للتأكد من خلوهم من أي عدوى.

وتابعت المصادر فور انتهاء إجراءاتهم تتولى سلطات المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق في القاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، حفاظًا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.