وزيرة الصحة تكشف سبب تراجع الإصابات.. وتؤكد: الموجة مستمرة حتى نصف فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن انخفاض عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، بداية من 3 يناير الماضي، قد يحدث بسبب التشبع في الأماكن التي بها زيادات بالأعداد.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرناج "كلمة أخيرة" تقديم لميس الحديدي، أن الأماكن التي زادت فيها الحالات بالموجة الأولى، هي نفسها التي شهدت الزيادات في المرحلة الثانية، وهي القاهرة الكبرى، الإسكندرية، وبعض محافظات الدلتا، إذ كانت جميعها في ذروة المرحلة الأولى وكانت الأماكن الحضرية فيها أكثر من الأماكن الريفية، على غرار ما حدث في الموجة الثانية.

وأضافت زايد أنه عندما تزيد الإصابات في المجتمع تبدأ تنخفض مجددًا أو تستقر، وهو تفسير قلة الأعداد منذ 3 يناير، متابعة: "لكن لا يجب أن نطمئن، وأن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لأن شهر يناير ونصف فبراير سيشهدان ارتفاعًا على مستوى الإصابات، ولذلك فإننا استعدينا لهذا الأمر وزودنا عدد الأسرة في المستشفيات".