"جريمة الواحات وتفاصيل هتك عرض طفل أوسيم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

"تشبث بالسيارة وسقط تحتها".. النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل "عقيد الواحات"

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل عقيد مهندس متقاعد بطريق الواحات.

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله

أمرت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، بحبس متهم بقتل طفل وهتك عرضه بأوسيم.

9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 مارس المقبل، لنظر استئناف المحامي هاني سامح، وكيلًا عن الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ووليد الإبراهيم مالك قناة mbc، من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج "رامز الرمضاني".

18 يناير.. الحكم في استئناف "طفل المرور" و3 من أصدقائه

حجزت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالأميرية، اليوم الإثنين، الحكم في استئناف أحمد أبوالمجد "طفل المرور" و3 من أصدقائه على حُكم إيداعه دار رعاية وحبسهم لجلسة 18 يناير الجاري.

حادث تصدر السوشيال.. كيف انتهت حياة "معلم الأجيال" على طريق الواحات؟

"حق دكتور شهاب لازم يرجع" تصدر "الهاشتاج" محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

مدشنو الهاشتاج طالبوا جهات التحقيق بكشف ملابسات مصرع أستاذهم الجامعي الذي لقبوه بـ"معلم الأجيال"، رواية طلاب ومحبي عضو هيئة التدريس بالجامعة الكندية في الشيخ زايد تدور حول مقتله على يد اثنين من البلطجية أمام زوجته لكن تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشفت الحقيقة كاملة.

فشل في الاعتداء عليه جنسيًا.. حبس المتهم بقتل طفل أوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الاثنين، بحبس المتهم بقتل طفل أوسيم عقب فشله في اغتصابه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توصيلة للآخرة.. حكاية جريمة "الذئب والملاك" التي هزت أوسيم

صرخة في البيت المهجور انتهت معها حياة ملاك بريء. صرخة تبدل معها مستقبل ثلاثيني تقمص شخصية الذئب. عمد الثلاثيني لانتزاع براءة الطفل قبل شرفه فجاءت النهاية مأساوية مسجلة ضحية جديدة ضمن مسلسل متعدد الحلقات يتجرع معه آباء وأمهات مرارة فقد فلذات كبدهم بشكل وحشي.

الضبعة و30 يونيو والسخنة أبرزها.. المرور يفتح 5 طرق عقب انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، فتح طرق العين السخنة، ومحور 30 يونيو، ومحور الضبعة، وإسكندرية الصحراوي والعلمين، وباقي الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، تأجيل استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 8 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات.