أخبار مصر

ضبط 200 أسطوانة أكسجين بحوزة مدير مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الأسكندرية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لأسطوانات غاز الأكسجين كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسطوانات بدون ترخيص من الجهات المختصة (تُستخدم لعلاج مصابى فيروس ) بقصد حجبها عن التداول والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 200 أسطوانة غاز أكسجين مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مشروعية حيازتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا