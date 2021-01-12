ضبط مسجل خطر تنمر على مهتز نفسيا باستخدام كلب فى الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخص بالتنمر على مهتز نفسيا بالإسكندرية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" متضمناً قيام شاب بالتنمر على أحد المواطنين مستخدماً حيوان (كلب).

بالفحص تبين قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية – له معلومات جنائية ) بالتعدى على ( أحد المواطنين "مهتز نفسياً " مقيم بذات الناحية – له معلومات جنائية ) وذلك أثناء سيره بدائرة القسم مصطحباً الكلب الخاص به وقيامه بالسماح له بالهجوم على الشخص وطرحه أرضاً.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم وبصحبته الكلب المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التنمر على الأخير، وجذب انتباه المارة بالمنطقة محل البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.