شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف موقع وزارة التضامن الاجتماعى.. الشروط وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن وظائف تتبع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث أعلنت التضامن عن العديد من الوظائف لخريجي كليات الحقوق وفرص عمل للحاصلين علي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والخدمة الاجتماعية.

وتأتي تلك الوظائف المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، للعمل في العديد من الوظائف في عدة قطاعات مثل قطاع الشئون الاجتماعية وقطاع التأمينات الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

لا يوجد رابط للتسجيل، بل تستطيع ان تتابع الشروط عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الضغط هنـــــــــا

وارسال السيرة الذاتية علي الايميل التالي [email protected]

رابط التسجيل في وظائف موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وعلى سبيل المثال نطرح لك شروط الوظيفة والاوراق المطلوبة.

قطاع الشئون الاجتماعية، وظيفة مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي

شروط الوظيفة

الحصول على مؤهل عالى مناسب (خدمة اجتماعية – علم نفس – حقوق).

- اجادة الحاسب الالى.

- لديه خبرة فى الوظيفة المتقدم لها. - اجتياز المقابلات الشخصية.

- ان يكون من أبناء المحافظة التى بها الجامعة المنفذ بها المشروع ( جامعة القاهرة – حلوان- عين شمس – الفيوم- بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – الاقصر – اسوان – الوادى الجديد –الاسكندرية – بنها- الزقازيق – المنوفية – مدينة السادات – طنطا –مطروح – بورسعيد- الازهر)

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الايميل [email protected] فى الفترة من يوم 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

قطاع التأمينات الاجتماعية، وظيفة مدير عام

شروط الوظيفة

تعلن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغره بالدرجة العليا للوظائف التالية:-

1-مدير عام منطقه بور سعيد

2-مدير عام منطقه الفيوم

3-مدير عام منطقه اسيوط

4-مدير عام منطقه القليوبيه

5-مدير عام منطقه البحر الاحمر

6-مدير عام منطقه حلوان

7-مدير عام التمويل والاستثمار

8-مدير عام المعاشات

9-مدير عام الشئون القانونيه منطقه الغربيه

10- مدير عام التوجيه الفني

11-مدير عام الشئون الاكتواريه

12-مدير عام الخدمات الاداريه

13-مدير عام شئون ماليه واداريه منطقه شمال القاهره

14-مدير عام شئون ماليه واداريه منطقه المنيا

15-مدير عام شئون مالايه واداريه منطقه الشرقيه

16-مدير عام شئون ماليه واداريه منطقه الدقهليه

17-مدير عام شئون ماليه واداريه منطقه البحيره

إجراءات التقدم

تقدم الطلبات باليد باسم السيد الاستاذ/ رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات برئاسة الصندوق من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظ

لمدة شهر من تاريخ أول يوم نشر فيما عدا يومي الجمعة والسبت والاجازات الرسمية مرفقا بها المستندات التالية :-

1- ملف ورقى (ونسخة منه ملف PDF واحد) يحتوى على:

أبرز إنجازات المتقدم.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

المستندات الدالة على الحصول على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

مقترح وافى لتطوير الصندوق أو أحد أنشطته الرئيسية ويراعى فى المقترح أن يتضمن أهداف محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق مشتمل على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

2 - بيان الحالة الوظيفية معتمدا موضحا المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير

كفاية الاداء عن السنوات السابقة والجزاءات إن وجدت.

3 - عدد (2) صورة مقاس 4 *6 حديثة

ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

ويمكن الاطلاع علي اشتراطات شغل الوظائف من خلال لوحه الاعلانات برئاسة الصندوق ومقره 3 شارع الالفي القاهرة

أو من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية بوابة الوظائف الحكومية

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