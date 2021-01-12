شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 26 بلطيم 27.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الثلاثاء ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.

تصل درجة الحرارة في القاهرة ل 26 درجة مئوية ، كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها الأقصر وأسوان وإدفو ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 08 درجات مئوية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :