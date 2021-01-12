شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقة 15 مايو بجمصة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحة بالدقهلية، قطع مياه الشرب عن منطقة 15 مايو بمدينة جمصة غدا الثلاثاء ولمدة 6 ساعات، وذلك لتركيب وحدات قياس على خط المياه الرئيسى المغذي للمنطقة، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

وأهابت رئاسة مدينة جمصة بالمواطنين قاطني المنطقة المذكورة وجهاز المنطقة والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة العمل لاتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدة التنسيق مع شركة مياه الشرب للانتهاء من الأعمال في الأوقات المحددة ووفق المعايير الفنية السليمة.