شكرا لقرائتكم خبر عن «مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار».. ورشة بوزارة الإعلام لوفد جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى عبدالله مفتاح، استشاري تطوير المواهب، مع وفد الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان الناطقين بالإنجليزية في ورشة عمل حول «مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار».

وبحسب بيان، الاثنين، تناول اللقاء خطوات تطبيق التفكير العقلانى لحل المشكلات، حيث تبدأ الخطوة الأولى بكيفية تحديد المشكلة من خلال أداتين، هما الأسباب الخمسة (5whys) ومخطط هيكل السمكة (fishbone diagram)، أما الخطوة الثانية فهى تقديم البدائل التي تؤدي إلى حل المشكلة وكيفية القيام بذلك من خلال العصف الذهنى (brain storming) وكتابة الأفكار (brain writing)، ثم الخطوة الثالثة وهى تقييم البدائل باستخدام طريقتين، إما التكلفة والفوائد وإما مصفوفة اتخاذ القرارات، وفى النهاية كيفية تطبيق هذا الحل عن طريق خطة عمل مبسطة.

وخلال الورشة تم تقسيم مجموعة الإعلاميين من جنوب السودان إلى فرق عمل للتطبيق على استخدام أدوات تحديد المشكلات التي قد تواجههم في المجال الإعلامى، وكيفية الخروج بأفكار كثيرة تساعد في حل هذه المشكلات.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.

"مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار".. ورشة عمل لإعلاميى جنوب السودان بدورة وزارة الدولة للإعلام

"مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار".. ورشة عمل لإعلاميى جنوب السودان بدورة وزارة الدولة للإعلام