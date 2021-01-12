شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير الدقهلية»: المحافظ يغتال المتنفس الوحيد للغلابة ويشوه جمال المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة تطوير الدقهلية والتى تضم العديد من الشخصيات العامة من أبناء المحافظة رفضها لمشروع انشاء 50 محلًا بطول سور حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، والذي بدأت محافظة الدقهلية في تنفيذه، وأكدت أنها المتنفس الوحيد للغلابة من أبناء المحافظة على النيل.

وكانت محافظة الدقهلية بدأت خلال الأيام الماضية في هدم سور حديقة شجرة الدر بشارع المشاية على النيل للبدء في إنشاء 50 محلا من 3 طوابق بمساحة 15 متر لكل محل دون عمل أي دراسة بيئية أو مجتمعية للمشروع مما أثار غضب عدد كبير من ابناء محافظة الدقهلية وطالبول بوقف المشروع فورًا.

وأطلق عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "#انقذوا_المنصورة" للمطالبة بوقف المشروع والحفاظ على آخر الحدائق الموجوده بمدينة المنصورة وتعد من الحدائق التاريخية والمميزة.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية أن المشروع الذي ينفذه المحافظ اغتيال لمتنفس الغلابة الوحيد على النيل بجانب النوادى الإجتماعية ويشوه المنظر الجمالى لمدينة المنصورة ويؤثر بشكل سلبى على أهم شوارع المدينة وهو شارع المشاية «.

وأكد أنه تواصل بصفته رئيس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية مع جميع الجهات الأمنية والرقابية بمحافظة الدقهلية للإعلان عن رفض المشروع والمطالبة بالتحقيق في كيفية استخراج رخصه بسرية تامة وتسليم الموقع لمقاول دون طرح في مناقصة عامة ودون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدا على تقديم بلاغ للنيابة العامة لوقف هذا المشروع فورا والتحقيق في المخالفات التي ارتكبت لتنفيذه.

وقال «تقدمنا بطلب لمدير أمن الدقهلية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الحديقة للإعلان عن رفض شعب الدقهلية لهذا المشروع الغريب مع ضرورة وقف البناء والتعدي على الحديقة وعلي الخط التنظيم، وعلى النيل بخلاف التأكد من رفض المرور للمشروع لما له من انعكاس سلبى على الحركة المرورية بالشارع الحيوي».

وأضاف الدكتور الغني الإمام نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية«أن الرخصة التي صدرت لإقامة المحلات على هذه المنطقة بشارع المشاية تتضمن الغديد من المخالفات منها مخالفة القانون 119 لمخالفتها للمخطط الاستراتيجي للمنطقة والذى يمكن تغييره إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على ذلك أو يتم تغير المخطط الاستراتيجي وكلا الشرطين لم يتم استيفائهما ولذلك فان الرخص للمحلات مخالفه بخلاف أن المنطقة تتبع حماية النيل ويجب الحصول على موافقتها كما أن أي تراخيص موقوفة بقرار من مجلس الوزراء لحين اصدار اشتراطات البناء الحديثة فميف استخرج المحافظ تلك الرخص، لذا نطالب المسؤولين بإيقاف الاعتداء على حديقة شجرة الدر.

وقال الدكتور مهند فودة أستاذ بكلية الهندسة ومؤسسة مبادرة إنقذوا المنصورة أن خلال العام الماضى تم التعدى على حدائق ومعالم مدينة المنصورة مرة تحت مسمى شارع 306 العشوائى بشارع الجيش واهمال حديقة الهابى لاند والآن حديقة شحرة الدر وقبلها التعدى على مرساة الوالدة باشل لتحويلها لموتيل «.

وأضاف: «نطالب بتدخل القيادة السياسية لإنقاذ عروس الدلتا من التدمير قبل فوات الأوان».

بناء 50 محلا بطول سور حديقة شجرة الدر بالدقهلية

مطالب بوقفة احتجاجية لرفض محلات بحديقة شجرة الدر بالمنصورة

مطالب بوقفة احتجاجية لرفض محلات بحديقة شجرة الدر بالمنصورة