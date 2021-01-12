شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وقطع المرافق ومصادرة إشغالات لمطاعم شهيرة بالطالبية والهرم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي الطالبية حمله على عددا من المحال محل شكاوي من المواطنين، وأسفرت الحملات عن غلق مطعم «روستو» الكائن بشارع الأهرام وقطع المرافق عنه لمزاولة المهنة بدون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة وهي 50% فقط حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم رفع اشغالات وتعديات محل «مونجيني للحلويات بشارع الأهرام» وتوجية انذار بعدم تكرار المخالفة لعدم الغلق، بالإضافة إلى غلق مطعم وكافية البرنس بشارع الأهرام بالطالبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة، وذلك بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية، وبتواجد شرطة المرافق وجاري المتابعة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفي ضوء المتابعات اليومية التي تنفذها المحافظة للتأكد من التزام المحال والمطاعم بالإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمطاعم وعدم وجود أي ازدحامات أو تكدسات حفاظا على السلامى العامة.