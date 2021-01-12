شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ترشح 15 أستاذا بينهم شقيقين لمنصب «عميد طب المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، ورئيس لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد العليا بالجامعة، اليوم، عن القائمة المبدئية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة لإستيفائهم الشروط القانونية للترشح.

وٱكد أنه سوف يتم فتح باب الطعون لمدة 3 أيام، في ضوء القرار الوزارى رقم 5241 بتاريخ 20 / 10 / 2016 .

وقال رئيس الجامعة: «بلغ عدد المترشحين للمنصب 15 مترشحا من الأساتذة من بينهم شقيقان من الأساتذة العاملين بالكلية، بالإضافة إلى القائم بعمل العميد ووكيلا الكلية، ومدير عام المستشفيات ومدير مستشقى الأطفال.

وقبلت لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد العليا بجامعة المنصورة طلبات تقدم كل من:

1- الدكتور أحمد ممدوح إسماعيل شومة

2- الدكتور محمد عبدالحليم حسن طه هلال

3- الدكتور حسام رشدي أحمد محمد

4- الدكتور عادل إبراهيم عبدالسلام البسطويسي

5- الدكتور تامر سمير محمد أبوالسعد

6- الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل شومة

7- الدكتور هشام السيد عبدالهادي السيد

8- الدكتورة بسمة أسامة محمد شومان

9- الدكتور أحمد رفعت رجب على

10- الدكتور عمرو محمد حسن الرباط

11- الشعراوي كمال محمد موسی

12- إبراهيم السيد حسن المنشاوي

13- الدكتورة مها محمد عثمان شاهین

14- الدكتورأيمن الباز العجرودي مصطفى

15- الدكتور أحمد محمود سيد أحمد سيد أحمد الرفاعي

وتقدم الجميع لشغل منصب عميد كلية الطب بعد استيفائهم الشروط القانونية للترشح، وسوف يتم فتح باب الطعون إبتداء من اليوم الإثنين ولمدة 3 أيام لتعلين بعدها القائمة النهائية للمرشحين.

وخلا منصب عميد الكلية بعد تقديم الدكتورة نسرين صلاح عمر، عميد الكلية السابق بإستقالتها عقب تقدمها لانتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، وفازت بعضوية المجلس عن محافظة الدقهلية، وتم تكليف الدكتور تامر أبوالسعد، وكيل الكلية للدراسات العليا، قائما بأعمال منصب عميد الكلية لحين شغل المنصب بالطريقة القانونية.