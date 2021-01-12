شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تقدم شكوى ضد سيد علي بنقابة الإعلاميين: هددني بالفضائح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد بشكوى رسمية لنقابه الإعلاميين ضد سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن» بقناة «الحدث اليوم»، حيث قالت الشاكية إنها فوجئت بسيد على يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديدا ووعيدًا لها.

وتضمنت الشكوى تناول الحياة الشخصية لريهام سعيد، وادعي أنها كانت مخطوبه لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسئولا بالجريدة، وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها، بالإضافة إلى العديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة ولاحقة ودأب فيها على توجيه الإهانات المستمرة ومنها مثلا آخر فيديو مرفق مع الشكوى قال نصًا إن هناك بنت اسمها ريهام سعيد بما يعد إهانة لشخصها، وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية.

وأكدت ريهام في شكواها أن هذا قليل من كثير فعله سيد علي في برنامجه ضدها.

واختتمت ريهام سعيد شكواها قائلة إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 171 والمواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.