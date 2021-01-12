شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن موافقة «المالية» على تعديل الشكل التعاقدي لـ 202 من العاملين مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار العاملين بند أجر نظير عمل (السراكي) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5257 لسنة 2020 بتحرير العقود الوظيفية للسادة المذكورين خلال شهر يناير الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.