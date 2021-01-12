شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: متابعة أرصدة واحتياطات الأكسجين في المستشفيات تخضع لبرنامج مميكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظومة متابعة أرصدة واحتياطات الأكسجين في المستشفيات يخضع لبرنامج مميكن ودقيق منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث يقوم بربط كل المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مميكن عبر الوزارة مع تحديث البيانات كل ستة ساعات.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، مساء الاثنين، أنه عبر هذه المنظومة يمكننا تحويل المرضى إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين حيث يبين البرنامج المميكن أرصدة المستشفيات من الطاقة الاستيعابية لللأسرة في المستشفيات بوجه عام وأسرة الرعاية المركزة بالإضافة إلى احتياطات وأرصدة اللأكسجين ليس فقط عبر التنكات لكن يشمل رصد الأنابيب أيضًا بالإضافة لمعدل الاستهلاك اليومي.