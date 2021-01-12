شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: تقديرات العمالة غير المنتظمة تصل إلى 10 ملايين شخص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن كل المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال جائحة «كورونا» تؤكد أننا من أفضل الدول على مستوى العالم، وبالتأكيد هناك قطاعات تضررت، مثل السياحة، وهذا له معالجات، وهو ما قامت به الدولة المصرية، مثل صندوق إعانات الطوارئ، وحتى هذه اللحظة، وصلنا إلى مليار جنيه من صندوق الطوارئ.

وأضاف سعفان، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن المشروعات القومية الكبرى، تعمل بشكل منتظم ومستمرة، ففى ظل أزمة الكورونا، ذهبنا إلى العلمين الجديدة، لنسجل أعداد العمالة غير المنتظمة، ووجدنا أن العمل يسير، وأن التأثر على القدر، وأن الدولة تحاول أن تساعد العمالة غير المنتظمة، وهناك رقم تقريبى يصل إلى 6 ملايين، وهناك تقديرات وصلت إلى 10 ملايين.

وتابع: «في مرحلة الجائحة أصدرنا تعليمات بأن يكون التفتيش على تنفيذ الاجراءات الاحترازية داخل المصانع، والمفتش يظل موجود حتى يتم تنفيذ الاجراءات الاحترازية، إذا لم تكن مكتملة، وهناك متابعة يومية، بداية من الملابس الوقائية، والمواد المطهرة، وعدم وجود تكدس على خطوط الانتاج، وتوزيع العمالة».

وأردف: «لدينا 3 ملايين منشأة على مستوى الجمهورية، ومنها منشآت صغيرة الحجم، 50% هي منشآت الفرد الواحد، أما الـ50% الأخرى نقوم بمتابعة إجراءاتهم الاحترازية، ورغم أن لدينا نقص، بدأنا بظام حوسبة التفتيش، حيث يمتلك المفتش «تابلت»، ينتهى من عمله في 5 دقائق، وهو أمر يساعدنا على المتابعة».

واستطرد: «مصر لديها طبيعة خاصة، فكل دول العالم المتقدمة، التأثير فيها سلبى للغاية، وهو ما يختلف عما حدث في مصر، فكل منشأة تأثرت اقتصاديا، بسبب الاجراءات التي اتخذتها الدولة، فمنحة العمالة غير المنتظمة، لم تكن في كثير من دول العالم، فيجب أن يكون نظر على من سيفقد وظيفته، وأن نستقرئ المستقبل، فهناك مشكلات بخلاف الكورونا، وهى انقراض بعض الوظائف، فهناك دراسات ولدينا منصة سوق العمل، التي تدرس التغيرات على مستوى المحافظات».