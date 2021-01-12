شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير السياحة سابقا: على كل مواطن مصري أن ينشر إيجابيات بلده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إن اختيار الدولة المصرية ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر يأتي نتاج أبحاث ومتابعات عن أتباع الدولة المصرية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وليد البطوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن مصر لديها اكتشافات أثرية جديدة وعديدة، بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من تطورات في القطاع السياحي.

وأكد أن مصر من الدول المتقدمة في العالم على شراء لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة لديها بطولة كرة العالم لليد والمقرر إقامته يوم 13 يناير الجاري.

وأوضح مستشار وزير السياحة الأسبق، أن كل شخص عليه دور بأن يقوم بنشر إيجابيات بلده، وأن لا يخرج من بيته إلا للضرورة القصوى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.