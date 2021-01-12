شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادين يستغيث بـ«الخارجية» للتدخل للإفراج عن 3 صيادين محتجزين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث محمد شرابي، نقيب الصيادين ببرج البرلس بوزارة الخارجية للتدخل لدي السلطات السعوديه للإفراج عن 3 صيادين من برج البرلس كانوا قد سافروا للعمل بالسعوديه كصيادين عن طريق كفيل بتاريخ 13 يوليو 2019 ومحتجزين بتاريخ 8 يناير الجاري بمنطقة جيزان، ولا أحد يعرف عنهم شيئا.

وأضاف نقيب الصيادين ببرج البرلس لـ «المصري اليوم»، أن محمد أحمد شرابي وشقيقه رضا أحمد محمد شرابي، والسيد سميرعلي أحمد مروه، وجميعهم من برج البرلس، كانوا قد سافروا للعمل صيادين بالسعوديه عن طريق كفيل سعودي بتاريخ 13 يوليو من العام الماضي للعمل في ميناء درين بالقطايف بالدمام لدي الكفيل السعودي، وتم تحرير محضر لهم بالصيد المخالف، إلا أنه صدر لهم قرار ملكي بالعفو، ونظرا لظروف جائحة كورونا التي يتعرض لها العالم فاستمروا فتره كبيره بدون عمل ولم تعد معهم أي نقود للإنفاق منها، وبعد أن استقرت الأمور وانحسرت الجائحه بعض الشيء عادوا للعمل مرة أخرى لدى الكفيل السعودي، وتم عمل محضر لهم مرة أخرى بالصيد المخالف وصدر ضدهم حكم بالحبس 3 شهور وغرامه 5000 ريال سعودي، ويريدون العوده لمصر، وأن يعيدوا للكفيل مستحقاته بعد عودتهم لأرض الوطن إلا أنه يرفضز

وتابع تم ترحيلهم يوم 8 من الشهر الجاري إلى منطقة جيزان الوافدين، وانقطع الاتصال بهم تماما ولا أحد يعرف عنهم شيئا، وأسرهم لاينامون قلقا عليهم، ويستغيث نقيب الصيادين ببرج البرلس باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ للتدخل لدى وزير الخارجية للتدخل لدى السلطات السعوديه للإفراج عنهم.

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