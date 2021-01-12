شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية الاعتداء من أولادها: «ضربوني لإجباري على التنازل عن شقتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة هالة صاحبة الـ53 عاما، ضحية الاعتداء عليها من أولادها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إن أولادها منهم الدكتور قاموا بالاعتداء عليها من ضرب وإهانة وبهدلة بقصد الاستيلاء على شقتها ولم توافق على التنازل عن الشقة وهربت عند عمها لكي تحتمي به من قسوة أولادها وشيطنتهم من الاعتداء عليها.

وأضافت السيدة هالة باكية، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أن القصة تبدأ من زواج والدي من سيدة بائعة الكمون وقامت هذه السيدة بالتنسيق مع أخواتها بإجبار والدي بالتنازل عن المنزل ونقل ملكيته إلى زوجته الثانية بائعة الكمون، مشيرة إلى أن والدي قام بالاتفاق مع بائعة الكمون بمحاولة الضغط عليّ بالتنازل عن حقي في منزل العائلة الكبير جدًا ولكني رفضت أن أتنازل عن حقي وأهانوني بكل الطرق لكي أتنازل عن المنزل.

وتابعت: «قام أبي بالاعتداء عليّ بمساعدة زوجته بائعة الكمون وأولادها لإجباري على التنازل ولكني رفضت تمامًا وهربت إلى منزل عمي لكي اتحامى فيه ولكن والدي أمر أولادي بالاعتداء عليّ بالضرب والإهانة حتى يتم التنازل عن حقي في بيت أهلي.