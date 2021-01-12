شكرا لقرائتكم خبر عن قبل زفافه بساعة.. وفاة عريس بسكتة قلبية قبل خروجه للفرح في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتزت قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، لوفاة الشاب «كيرلس شحاته» 26 سنة، وذلك قبل زفافة بساعة، وتحولت السعادة والفرحة والانطلاق إلى الحزن وقلوب يعتصرها الألم.

استيقظ الشاب «كيرلس شحاته» 26 سنة، الشاب الحاصل على بكالوريوس تربية راضية، والذي يعمل مدرب ومنقذ سباحة بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، لمتابعة الترتيبات النهائية ليوم زفافه المقرر في الخامسة مساء اليوم، وذلك بعد ان قضى اهله وأصدقاؤه ليلة مبهجة مساء الأحد يحتفلون بـ كيرلس وعروسه ايريني، في ليله حنتهما.

وبمنتهي الفرحة والانطلاق قضي كيرلس، الولد الوحيد لأبويه، حيث له ثلاث شقيقات بنات، يومه منتظرا فرحته بلقاء عروسه الجميلة ايريني، وبعدما ارتدى بدلة الفرح وهم بالخروج من المنزل وسط الزغاريد، أحس بإغماء مفاجئ، وسقط مغشيا عليه عند ارجل والدته المكلومة.

أسرع الأهل والأصدقاء بالعريس للمستشقى ولكنه كان فارق الحياة بسكته قلبية .

وأكد عدد من أهالي القرية، أن كيرلس، شابا طيبا ومحبوبا، والجميع كان يبادر لمساعدته في فرحه ليرد له جزء من مبادراته وواجباته تجاه الجميع.

واهتزت قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، في جنازة مهيبة ومؤلمة، وقد تحول الفرح لمأتم من أصعب ما شاهد وعاصر الأهالي، وداخل كنيسة الشهيد مار جرجس بالقرية، تعالت صرخات الألم، حيث دخل الصندوق الأبيض الذي زين بزينه زفاف «الكوشه».

وتلي راعي الكنيسة والشمامسة جزء من صلوات الجمعة الحزينة، وهي أكثر الصلوات حزنا في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتكريما للراحل عريس السماء، وطاف الشمامسة والأهالي بالنعش في كافة أرجاء الكنيسة يزفون العريس للسماء .