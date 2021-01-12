شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي يتحدث عن تحديث «واتساب» ومحاصرة التكنولوجيا لحياتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر أحمد، الخبير التكنولوجي، إن الإتحاد الأوروبي أصدر غرامة 116 مليون يورو خلال عام 2017 على تحديثات الفيسبوك، بسبب انتهاكات الخصوصية.

وأضاف تامر أحمد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن الواتساب كان به اختراق على مكالماته، وأن الفيسبوك اشترى واتساب بـ 19 مليار دولار، وهذا رقم كبير جداً.

وأوضح أن واتساب عليه 200 مليار مشترك، لافتاً إلى أن تطبيق «سيجنل» يعتبر مفتوح المصدر، ويستطيع أي شخص إعادة نفس التطبيق بمصادر جديدة.