شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف موعد بدء التطعيم ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن موعد بدء التطعيم بلقاح «كورونا»، والفئات الأولى المستهدف تطعيمها باللقاح.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بى سى مصر»، مساء الإثنين: «أول الشهر المقبل سيتم البدء في التطعيم ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة».

وأوضحت أن هناك تعددا في مصادر لقاح «كورونا»، وأنه تم تسجيل في اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات بشأنه، متابعة: «هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف جافى التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة».

وأضافت أن التعاقد متعدد مع تحالف «جافى»، متابعة: «هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف جافى التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة».

وتابعت: «شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ التدفق آخر الشهر الحالى من اللقاح.. وأول الشهر القادم سيتم البدء في تلقيح الأولى ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة».

وذكرت وزيرة الصحة أن انخفاض معدلات الإصابة يرجع إلى «التشبع» الذي حدث في أكثر المناطق تعرضًا للإصابة وانتشار الفيروس بها، مشيرة إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض المناطق الحضرية في محافظات أخرى هي الأكثر إصابة في الموجتين، والطفرة في زيادة أعداد الإصابات في هذه المناطق يتبعه انخفاض أو على الأقل استقرار.

ونفت وزيرة الصحة ما نسب إلى منظمة الصحة العالمية بأن مصر من أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا بالعالم، مؤكدة أن أن مصر مصنفة عالميًا من أقل دول العالم إصابة مقارنة بعدد السكان ونسبة الوفيات في كل مليون نسمة، متابعة: «عدد الوفيات في الموجة الثانية أقل من الموجة الأولى، كما أن عدد وفيات أصحاب الأمراض المزمنة عمومًا أقل في الفترة مقارنة بالعام الماضي».