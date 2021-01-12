شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: سنواصل سحب جنودنا من أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها ستواصل سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر إن قوات العمليات الخاصة كانت الأولى التي يتم نشرها في الحرب في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، ومن المرجح أن تكون آخر القوات التي تغادر البلاد قبل منتصف العام المقبل 2021.

جاء ذلك خلال زيارة للمسئول الأمريكي لقوات بلاده والقيادة العسكرية الأمريكية في أفغانستان ،حيث توجه إلى معسكر "مورهيد" الواقع جنوب كابول للاستماع إلى القوات ال عاملة هناك والاطلاع على تطورات الحرب عن كثب، والوقوف على تدريب قوات العمليات الخاصة الأمريكية (الكوماندوز).