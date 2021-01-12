شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: العالم يدرس التطعيم بلقاح كورونا جرعة واحدة بدل اثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن العلماء فى العالم يدرسون حاليا أن يبقى جرعة لقاح ضد فيروس كورونا جرعة واحد بدلا من جرعتين، وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر، أنها تتوقع أن يصبح لقاح كورونا موسمى مثل مصل الانفلونزا، أو شهرى أو خلال عامين ولم يتم التحديد حتى الآن.

وتابعت أن الأماكن الأكثر إصابة بكورونا سيتم تغطيتها بمبادرة العزل المنزلى، مضيفة أن هناك نقص حاد للأكسجين حاد فى الموجة الثانية عن الموجة الأولى، بسبب أن الحالات العادية يتم وضعها على جهاز الأكسجين ويتم التحسن فى حالة المرض، مؤكدة أن هناك غرفة أزمات تعمل بنظام مميكن لمتابعة نظام الأكسجين ويحدث كل 6 ساعات.