شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تتقدم بشكوى لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي تتهمه بالسب والقذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، بشكوي رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن بقناه الحدث اليوم ، جاء فيها أنها فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه علي شاشة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سب وقذف وطعن في الأعراض وتهديد ووعيد للشاكية، كما تضمنت الشكوى تناول الحياه الشخصيه لريهام سعيد وادعي أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسئول بالجريدة.

وأضافت ريهام سعيد فى شكواها، أن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمه تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والماده 171 والمواد 179و181و182و303و306 و307 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .