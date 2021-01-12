شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومى بالوكالة: بدء تحضيرات مراسم تنصيب بادين الأربعاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأمن القومى بالوكالة، إنه أمر ببدء تحضيرات مراسم تنصيب جو بادين يوم الأربعاء القادم بدلا من يوم 19 يناير، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف: قرار التبكير بالتحضيرات لمراسم تنصيب بايدن جاء على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.