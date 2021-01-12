شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تجهيزات الخيمة لاستقبال النواب بالجلسة الافتتاحية غدا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء أولى الجلسات فى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن الفترة (2021-2026) وذلك بعد دعوة الرئيس السيسى، المجلس، للانعقاد فى دور الانعقاد الأول، من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة فى مواجهة فيروس كورونا.

وحرصا من الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي، على الإجراءات الاحترازية والوقائية وضعت خطة محكمة بما يضمن سلامة الأعضاء، حيث سيتم تقسيم النواب خلال أداء اليمين الدستورية، إذ من المقرر أن يحضر نواب الفردى الساعة 11 ونواب القائمة بحلول الثانية ظهرا.

وأقامت الأمانة العامة خيمة انتظار مجهزة بكافة الإمكانيات فى ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بالقاعة الرئيسية، ستكون مخصصة لانتظار الأعضاء فضلا عن القاعات الأخرى والبهو.

والأعضاء داخل القاعة يقسمون بترتيب أرقام عضويتهم، ثم القوائم ثم المعينين، ولا يلزم أن يتواجد كل الأعضاء فى التوقيت نفسه داخل القاعة، لذلك سيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردى ويتم رفع الجلسة ويخرجوا ويدخل الأعضاء من القائمة والمعينين.



انتهاء تجهيزات الخيمة لاستقبال النواب بالجلسة الافتتاحية (1)



