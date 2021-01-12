شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى الموجة الثانية بكورونا أقل بكثير من الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن نسبة الوفيات فى الموجة الثانية بكورونا أقل بكثير من الموجة الأولى، ونقدر نقول 50% من عدد الوفيات فى الموجة الثانية عن الأولى، مضيفة أنه كان هناك توقع نسبة زيادة عدد الوفيات، ولكن مبادرة علاج الأمراض المزمنة، ساعدت فى تقليل عدد الوفيات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن الوفيات المصاحبة للأمراض المزمنة، فى الموجة الثانية أقل من الموجة الأولى، والمبادرة للكشف عن الأمراض المزمنة تم الكشف عن 28 مليون مواطن حتى الآن، مؤكدة أن حتى قوائم الانتظار لم تتوقف ابدا، وأصحاب الأمراض المزمنة عندنا تلقوا العلاج حتى لو أصيب بكورونا بيخفوا عن الموجه الأولى.

وتابعت أن الأماكن الأكثر إصابة بكورونا سيتم تغطيتها بمبادرة العزل المنزلى، مضيفة أن هناك نقص حاد للأكسجين حاد فى الموجة الثانية عن الموجة الأولى، بسبب أن الحالات العادية يتم وضعها على جهاز الأكسجين ويتم التحسن فى حالة المرض، مؤكدا ان هناك غرفة أزمات تعمل بنظام مميكن لمتابعة نظام الأكسجين ويحدث كل 6 ساعات.

وعن علاج الفنان على حميدة، أوضحت أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الاستجابة لأى حالة حرجة.