شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر من الدول القليلة فى تراجع وفيات كورونا بالموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن التبنؤ المبكر لطبيعة جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وأرقام الإصابات ساعد الدولة المصرية كثيراً على تجهيز الأسرة والمستشفيات لاستقبال المرضى وتقديم خدمة جيدة لهم، مشددة على أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تراجع أعداد الوفيات فى الموجة الثانية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن عدد وفيات كورونا فى الموجة الثانية أقل من الأولى، وتابعت:"منظمة الصحة العالمية لم تصدر آى بيان ذكرت فيه أن مصر من أعلى الوفيات، واللى عايز يرجع لآى موقع للمنظمات العالمية سيحد أن مصر مصنفة عالمياً من أقل الدول في العالم من حيث نسبة الإصابات وتناسب مع أعداد السكان، ولا يمكن مقارنة وفيات دولة يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة بدولة تعداد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، حيث أن الأرقام تنسب للمليون وليس لعدد الإصابات، وبالتالي فإن أعداد الوفيات في الموجة الثانية منخفضة عن الأولى".

وأكملت وزيرة الصحة قائلة: "تراجع الوفيات فى الموجة الثانية يشهد ملمحين الأول فى عدد الوفيات بشكل عام والثاني في تراجع وفيات أصحاب الأمراض المزمنة وهذا كنا مانطلق عليه الوفيات الزائدة في العالم كله منذ بداية الجائحة..ده كلام كان متوقع من البداية أن عزوف أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الأورام والفشل الكلوى عن المتابعة أدى لزيادة الوفيات فى العالم كله ومنها مصر ".

وأكدت الوزيرة أنه منذ منتصف يونيو الماضى كانت مصر من الدول المنفردة والقليلة التي طبقت متابعة أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً لمبادرة الرئيس بالمجان، وتم الكشف على أكثر من 28 مليون مواطن فوق سن الأربعين وتلقى العلاج مجاناً بنسبة 100%، من المستهدف وهو مأدى لتراجع الوفيات فى الموجة الثانية لشريحة أصحاب الأمراض المزمنة ".