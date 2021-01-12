شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بدء التطعيم ضد كورونا فى فبراير والأولوية للأطباء وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك تعددا فى مصادر لقاح كورونا، مضيفة أنه تم تسجيل اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر، أن التعاقد متعدد مع تحالف "جافى"، متابعة: هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو مودرنا أو فايزر، وسيتيح لنا تحالف "جافى" التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة.

وتابعت أن شحنة اللقاح الصينى ستتضمن 500 ألف جرعة، على أن يبدأ التدفق آخر الشهر الحالى من اللقاح، متابعة : "أول الشهر القادم سيتم البدء فى تلقيح الأولى ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة".