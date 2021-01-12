شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: لا يمكن الجزم بتجاوز ذروة كورونا ومصر من أقل الدول فى نسب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه لا يمكن الجزم بتجاوز ذروة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مع ارتفاع نسبة الشفاء بنسبة 5%، وتراجع اعداد الإصابات بنسبة 21% يومياً.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن تراجع عدد الإصابات خلال الأيام العشر الأوائل من شهر يناير الجارى، بالمقارنة مع آخر أسبوع من شهر ديسمبر من العام الماضى.

وأكدت الوزيرة أن ذلك لا يجعلنا نتخلى عن الإجراءات الطبية والاحترازية، كون خطر كورونا مازال قائماً، مشددة على أن مصر مصنفه من أقل دول العالم فى وفيات كورونا.