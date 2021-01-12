شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نسب الإصابة بكورونا تراجعت مقارنة بالأرقام المسجلة فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر، وتابعت:"لو كان كل شخص يسمع أن هناك إصابتين أو ثلاثة حوله في الايام السابقة بشكل يومي الآن أصبح أقل بمعدل النصف تقريباً ..والحمد الله النسب زي ماتوقعنا في شهر أكتوبر الماضي".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن هذا التراجع ترجم فعلياً في عدد المصابين الذين يتوجهون إلى المستشفيات وتابعت: "في الأسبوع الثالث من ديسمبر كنا نتحدث عن أرقام إصابات تتجاوز 1300 حالة يومياً ..الآن في الأيام العشر الأوائل من يناير نتحدث عن متوسط إصابات 900 حالة".

وتابعت الوزيرة:"الإنخفاض قدره 21% كنسب إنخفاض في الاعداد اليومية بالإضافة إلى تراجع أعداد المترددين على المستشفيات كحالات اشتباه والتي تراجعت هي الأخرى بنسبة 15% بالإضافة إلى تراجع الحالات في الرعاية المركزة بنسبة 8% مع إرتفاع معدلات الشفاءبنسبة 9% وذلك في أوجه المقارنة بين الأسبوع الأخير من ديسمبر ويناير".

ووجهت وزيرة الصحة رسالة إلى المصريين قالت خلالها: "هذا لايعني أن نطمئن لأن منحنى الاصابات تراجع بمعدل ثابت لاننا لازالنا في شهر يناير حيث توقعنا مسبقاً أن يشهد شهرا ديسمبر ويناير زيادة في الإصابات".