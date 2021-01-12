شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نسب الإصابة بكورونا تراجعت مقارنة بالأرقام المسجلة فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر، وتابعت:"لو كان كل شخص يسمع أن هناك إصابتين أو ثلاثة حوله في الايام السابقة بشكل يومي الآن أصبح أقل بمعدل النصف تقريباً ..والحمد الله النسب زي ماتوقعنا في شهر أكتوبر الماضي".
وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن هذا التراجع ترجم فعلياً في عدد المصابين الذين يتوجهون إلى المستشفيات وتابعت: "في الأسبوع الثالث من ديسمبر كنا نتحدث عن أرقام إصابات تتجاوز 1300 حالة يومياً ..الآن في الأيام العشر الأوائل من يناير نتحدث عن متوسط إصابات 900 حالة".
وتابعت الوزيرة:"الإنخفاض قدره 21% كنسب إنخفاض في الاعداد اليومية بالإضافة إلى تراجع أعداد المترددين على المستشفيات كحالات اشتباه والتي تراجعت هي الأخرى بنسبة 15% بالإضافة إلى تراجع الحالات في الرعاية المركزة بنسبة 8% مع إرتفاع معدلات الشفاءبنسبة 9% وذلك في أوجه المقارنة بين الأسبوع الأخير من ديسمبر ويناير".
ووجهت وزيرة الصحة رسالة إلى المصريين قالت خلالها: "هذا لايعني أن نطمئن لأن منحنى الاصابات تراجع بمعدل ثابت لاننا لازالنا في شهر يناير حيث توقعنا مسبقاً أن يشهد شهرا ديسمبر ويناير زيادة في الإصابات".