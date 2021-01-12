شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة:لا أنصح مصاب كورونا بالعلاج منزلياً حال احتياجه للتنفس الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها لا تنصح بعلاج مريض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالمنزل حال تطلب حالته أكسجين، وتابعت:"مريض كورونا المحتاج إلى أكسجين لا يصح أن يتلقى العلاج فى منزله".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن مصاب كورونا إذا كان معدل الأكسجين فى جسده أقل من 92% مهما كان سنه عليه التوجه إلى المستشفى فوراً، وتابعت:"لا أنصح المواطنين بتلقى العلاج فى المنزل وهم فى حاجة للأكسجين".

وأكدت وزيرة الصحة، أن أكثر من 50% من وفيات كورونا ذهبوا إلى المستشفى بعد تدهور حالتهم الصحية، مناشدة الجميع عدم التهاون تجاه هذا الفيروس الذى يجتاح العالم.