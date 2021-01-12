شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: رصدنا سوق سوداء للأكسجين وأبلغنا الداخلية.. والأزمة انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه كان هناك سوق سوداء فى الأكسجين والعالم كافة شهد أزمة فى إمداداته فى ظل جائحة كورونا، مشددة على أن الدولة كافة تعاونت فى تأمين وصول إمدادات الأكسجين إلى المستشفيات فى ظل الظروف المناخية السيئة التى شهدت انتشار شبورة شديدة على الطرق خلال الأيام الماضية، وتابعت:"رصدنا سرقة الأكسجين وأبلغنا وزارة الداخلية وقامت بدورها والأزمة انتهت نتيجة حوكمة المنظومة".

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن بروتوكولات العاجل المحدثة لكورونا أوصت بوضع جميع حالات الإصابة على أجهزة التنفس، مشيرة إلى أن العالم كافة يشهد استخدام كثيف للأكسجين، مؤكدة أن حوكمة المنظمة فى مصر قضت على أزمة الأكسجين ومنذ 4 أيام لدينا زيادة فى المخزون يصل لـ40 ألف لتر.