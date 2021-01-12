شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طريقة إقامة دعوى مدنية أون لاين بالمحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، حزمة من الخدمات الالكترونية على موقع مصر الرقمية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات المطلوبة بالمحاكم والشهر العقارى، فضلا عن حمايتهم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ومن بين الخدمات الالكترونية، التى اتاحتها وزارة العدل للمواطنين على موقع مصر الرقمية خدمة إقامة دعوى مدنية "أون لاين" حيث سمحت للمواطنين والمحامين باقامة الدعوى عن بعد من خلال إدخال البيانات المطلوبة .

ويقوم صاحب الدعوى بالدخول على موقع مصر الرقمية واختيار ايقونة المحاكم ومن ثم اختيار اقامة دعوى مدنية وإدخال البيانات المطلوبة ومنها التوكيلات وسند الدعوى وبيان الرقم القومي للأطرف.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة مواعيد القيد مسئولية رافع الدعوى، حيث أنه يجب على الطالب تقديم دعواه فى المواعيد التى حددها القانون والأخذ فى الاعتبار أن الطلب الذى يقدم بعد مواعيد العمل الرسمية، سيتم اتخاذ الإجراءات بشأنه فى يوم العمل التالى.