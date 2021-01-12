شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تخصيص 5.8 مليار جنيه لبنية تحتية جديدة للجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مصر من الدول القليلة التى تمكنت من إنهاء العام الدراسى بنجاح العام الماضى، وسط جائحة عالمية، وهناك تنازلات، ولكن حفاظا على الطلاب وهيئة التدريس، نأخذ فى الاعتبار كافة الاحتياطات، فبعض الكليات كانت قطعت شوطا فى الامتحانات، ولكن لجنة الأزمة استشعرت الأزمة، ومع تكليف من الرئيس، قررنا استكمال العام الدراسى بالتعليم عن بعد، وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد 20 فبراير، وسيتم إجراء الامتحانات العادية بعد هذا التاريخ.

وأضاف عبد الغفار، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن المجلس الأعلى للجامعات فى انعقاد دائم، لإعادة تقييم الموقف فى ضوء تغيرات الأحداث، فلا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وتابع عبد الغفار، توقعاتنا من الناحية العلمية أن الأمور ستعود لطبيعتها خلال النصف الثانى من شهر فبراير، بوجود لقاحات، أو انتهاء الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه كان هناك تكليف من الرئيس منذ عامين، بأن يكون هناك ميكنة أعمال الامتحانات بالجامعات لتقليل العنصر البشرى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وكان هناك تكليف بـ 5.8 مليار جنيه، لإعادة البنية التحتية فى الجامعات الحكومية، و2.8 مليار لميكنة المستشفيات الجامعية حتى يكون هناك ربط، من مستشفيات أسوان وحتى مرسى مطروح، بكافة الأجهزة، وأيضا استخدام منصات التعليم، وكأننا كنا نرى المستقبل، وهو ما حدث فى وزارة التعليم.