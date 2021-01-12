شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: أكثر من 57 ألف شخص سجلوا إلكترونيا بمبادرة إحلال السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن 20 ألف تقدموا لمبادرة إحلال وتجديد السيارات، مؤكدة أنه أكثر من 57 ألف شخص قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لمبادرة إحلال السيارات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيه عبد الرحمن ببرنامجها الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المواطن يتبع الإجراءات التى تقدمها الوزارة لإحلال وتجديد السيارة.

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى 20 ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة المهمة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة فى ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.