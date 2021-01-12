شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: ناصف ساويرس يراهن على صناعة الطائرات الخاصة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الملياردير المصري ناصف ساويرس زاد رهانه على صناعة الطائرات الخاصة، ليجمع حصصًا إضافية فى شركة "سنجنتشير أفيشان" وسط معركة استحواذ على الشركة.

وقالت الوكالة، إنNNS الأداة الاستثمارية لساويرس اشترت 2.14 مليون سهم في الشركة المدرجة في لندن بسعر 405.36 بنس (5.47 دولار) للسهم في 8 يناير، وفقًا لإيداع تنظيمي يوم الاثنين ورفعت عملية الشراء حصة NNS من 7.16% إلى 7.41٪ من الشركة.

فيما قالت شركة بلاكستون جروب الأسبوع الماضي إنها تتعاون مع الملياردير بيل جيتس في عرض محتمل قدره 5.17 دولار للسهم للشركة ، التي تعد أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.

وقالت بلومبرج، إن رهان ساويرس على أن سنجنتشير تستحق المزيد قد تم تبريره يوم الاثنين عندما أعلن المنافس جلوبال انفراستراكتشر بارتنرز عن عرض موصى به بقيمة 5.50 دولار للسهم ، أو 4.63 مليار دولار.

وأضافت الوكالة إن مجموعة كارلايل جروب إنك تدرس أيضًا تقديم عرض ، وفقًا لتقرير الأسبوع الماضي، موضحة أن التوقيع أصبح من الأصول المتنازع عليها بشدة حيث لا يزال الطيران الخاص أحد قطاعات السفر القليلة التي استفادت من جائحة فيروس كورونا، حيث يوفر للأثرياء القدرة على مواصلة السفر مع تقليل خطر الاتصال المحتمل مع الركاب الآخرين.

في حين أوصى مديرو سنجنتشير بعرض جلوبال انفراستراكتشر بارتنرز ، لا شيء يمنع بلاكستون أو كارلايل من تقديم اقتراح سينظر فيه مجلس الإدارة ، حسبما قالت الشركة يوم الاثنين.

قد تجعل مشاركة جيتس ، التي تمتلك 19٪ من شركة سنجنتشير أفيشان ، الأمر أكثر صعوبة على المنافسين للحصول على أسهم من سنجنتشير بشكل كاف لجعلها خاصة. تمتلك بلاكستون 70٪ من المؤسسة التي قدمت العطاءات ، بينما ستساهم شركة جيتس "كاسكاد إنفستمنت ل ل سي" بحصتها وتزيدها نقدًا لتصبح مالكًا بنسبة 30٪.

و تعهد مؤسس شركة ميكروسوفت بالعمل حصريًا مع بلاكستون والتصويت ضد العطاءات الأخرى.

قال أشخاص على دراية بالموضوع إن كارلايل لا تزال تدرس ما إذا كانت ستقدم عرضًا ثابتًا لـ سنجنتشير. يمكن أن تقدم NNS دعمها لمن يظهر كأعلى مزايد ، من خلال الموافقة على بيع حصتها أو حتى الانضمام إلى مجموعة العطاءات ، وفقًا للمصادر.

وقالت الوكالة إن ساويرس يعتبر أغنى شخص في مصر ، حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 6.7 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.