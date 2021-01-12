شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور استقبال المنتخبات المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مصر للطيران، مساء اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، كل من منتخبي أيسلندا والبرتغال علي متن رحلتها رقم MS760 القادمة من كوبنهاجن إلي القاهرة، ومنتخب الكونغو علي متن رحلة مصرللطيران رقم MS800 القادمة من باريس، للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد، كما وصل على متن بعض رحلات اليوم لمصر للطيران عدد من المصورين والإعلاميين وممثلي القنوات الرياضية العالمية لتغطية الحدث .

ونشرت مصر للطيران صور استقبالها للبعثات وقالت في بيان لها، أن أفراد الركب الطائر قدموا التحية والترحيب للمنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى البطولة عبر النداء الصوتي للطائرات متمنيين لهم إقامة سعيدة بمصر خلال فترة البطولة كما تم الحرص الشديد علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية الصحية في كافة مراحل السفر والوصول حتي خروجهم بالاتوبيسات المخصصة لنقل المنتخبات من داخل مهبط مطار القاهرة الي اماكن إقامتهم بالفنادق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

هذا ومن المقرر أن يصل غدا الثلاثاء علي متن مصرللطيران كل من منتخبات فرنسا وتونس وكرواتيا وسلوفينيا الي مطار القاهرة وبرج العرب .