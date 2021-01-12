شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: عبد الآخر حماد ليس خطيبا بالهيئة وغير مصرح له بالخطابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن عبد الآخر حماد ليس خطيبا بالهيئة وغير مصرح له بالخطابة، وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: ردًا على ما نشر ببعض الصحف تحت عنوان: تصريح بالفتوى والخطابة للمذكور صرح الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بناء على مذكرة أوقاف أسيوط بأن عبد الآخر حماد ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر بشأن التصريح له بالخطابة لا أساس له من الصحة .

وترجو الوزارة مراعاة تحرى الدقة، مؤكدا حرصها الشديد بدوافع دينية ووطنية على قصر الخطابة على المصرح لهم بها واستبعاد ى خطيب يثبت تبنيه أو انتماؤه أو حمله أو تعاطفه مع الفكر المتشدد أو المتطرف .