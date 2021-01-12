شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: البنوك تبرعت فى الموجة الأولى لكورونا بـ 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك لجنة علمية قومية تقوم بالموافقة على اللقاحات ضد كورونا، لافتة إلى أن التجارب السريرية للقاح الصينى أكدت أنه آمن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال برنامجه المذاع على قناة أم بى سى مصر: لن نسمح بوجود تفرقة في أى لقاح بين مواطن وآخر، والشحنة اللى هتيجى سيتم تطعيمها لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنه لم يتم تطعيم المواطن باللقاح إلا بعد مروره على هيئة الدواء لتأكيد صلاحية اللقاح.

وتابعت أن البنوك تبرعت فى الموجة الأولى لكورونا بـ 4.1 مليار جنيه، مضيفة أن كل التوريدات ممتدة حتى نهاية العالم مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة التطعيم لأكبر عدد مؤكدة أن هناك مبادرة من شركات الأدوية الكبرى لفتح خط لصناعة لقاحات كورونا والتى تتيح إنتاج كمية أكبر.