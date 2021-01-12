شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للتليفزيون المصرى: إسدال الستار على أزمة العالقين بالإمارات خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لم ولن تترك أبنائها فى أزمات بالخارج على الإطلاق، مؤكده: "الدولة المصرية مستمرة فى مساندة العالقين فى الإمارات والذين كانوا فى طريقهم إلى الكويت".

وأوضحت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه فيما يخص أزمة العالقين في الإمارات والذين كانوا في طريقهم للكويت، تم حل الجزء الأكبر من الأزمة خلال الأيام الماضية، وقد غادر إلى الكويت مجموعة كبيرة من العالقين بعد فتح المجال الجوى، وتتبقى مجموعة قليلة ستسافر خلال أيام قليلة إلى الكويت، وبهذا يتم إسدال الستار على هذه الأزمة تماما، متابعه بالقول: "هناك رسائل صوتية أتت إلينا من المصريين بالخارج يقولون إنهم فخورين بأنهم مصريين".

وتابعت الوزيرة: "استطعنا أن نؤكد ثقة المواطن فى دولته وأن نصبح حائط صد لهذه الشريحة البسيطة من المواطنين العالقين".