شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد تكشف كواليس تعامل وزارة الصحة مع أزمة الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن منظومة متابعة أرصدة وإحتياطات الأكسجين في المستشفيات تخضع لبرنامج مميكن ودقيق منذ الموجة الأولى حيث يقوم بربط كافة المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل مميكن عبر وزارة الصحة ويتم تحديث البيانات كل ستة ساعات.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON": "عبر هذه المنظومة المميكنة يمكننا تحويل المرضى إلى المستشفيات التي تستقبل المصابين حيث يبين البرنامج أرصدة المستشفيات من الطاقة الاستيعابية للأسرة في المستشفيات بوجه عام وأسرة الرعاية المركزة بالاضافة إلى إحتياطات وأرصدة الأكسجين في المستشفيات ليس فقط عبر "التنكات " لكن يشمل رصد الأنابيب أيضا بالإضافة لمعدل الاستهلاك اليومي".

وعن أزمة نقص الأكسجين، قالت الوزيرة، إن الدولة تكاتفت فى ذلك من أجل التغلب على كافة العقبات والحفاظ على حياة المصريين، وتابعت:"توسعنا في الانتاج فقمنا بافتتاح مصنع بشاري للحديد والصلب لاستئناف إنتاج الاسطوانات وأصبح ينتج نحو 200 طن يومياً وهو ما لايقل عن 40% من الاحتياج اليومي فضلاً عن المخزون حيث استطعنا العمل مع الشركات القومية والخاصة "، مشددة على أن خلية إدارة الأزمة الخاصة بالأكسجين منعقده على مدار الساعة، مضيفة: لدينا مخزون من الأكسجين يصل لـ40 ألف لتر فى القاهرة ومثله فى الصعيد.