شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أمين عام مجلس الوزراء يكشف خطورة اختراق بيانات عملاء "واتساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، خطورة التغييرات التى أجريت في سياسة الخصوصية بـ"الواتساب"، وهو الأمر الذي يجيز له استخدام بيانات المستخدمين مع "فيس بوك"، ما تسبب في غضب الكثيرين حول العالم.

وقال عبد التواب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصرى، إن "الواتساب" يستخدمه 2 مليار شخص حول العالم، و50 مليون شركة، متابعا: "لو كل الناس تركت الواتساب وذهب لاستخدام سيجنال ستحدث نفس الأزمة الحالية فيما يتعلق باختراق بيانات المستخدمين".

وأوضح مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، أنه فيما يتعلق بالمؤامرة، فهي ليست في "واتساب أو فيس بوك" فقط، ولكن في شبكة الإنترنت وكل المعلومات المتاحة عليها للمستخدمين، قائلا: "قصة المؤامرة مش واتساب ولا فيس بوك ولكن وجود شبكة الإنترنت وكل الداتا عليها المتاحة للجميع.. لأن مفيش حاجة مؤمنة 100%".

وكان تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، أقدم على تغييرات في سياسة الخصوصية، الأمر الذي يجيز له استخدام بيانات المستخدمين مع "فيس بوك"، ما تسبب في غضب الكثيرين، ودفعت التغييرات في سياسة الخصوصية كثيرا من مستخدمي الواتساب إلى مغادرة الواتساب، ربما يصل عددهم إلى الملايين بسبب سياسة الواتساب الجديدة.

وقد أبلغ الواتساب المستخدمين بالتغيير الجديد الذي طرأ على التطبيق، حيث يطلب منهم قبول هذه السياسة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير المقبل، وبعد ذلك التاريخ، سيكون على المستخدمين قبول التحديث الجديد حتى يتمكنوا من استخدام "واتس اب"، وإلا لن يتمكن من استعماله.