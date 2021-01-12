شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: نتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لمساعدة العالقين فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك.

ولفتت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على فضائية اكستر نيوز، إلى أن يستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لـ مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج ويتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.

وقد استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الوزارة والجهات المتعاونة على مدار ثلاثة أسابيع كاملة لحل تداعيات أزمة العالقين في الإمارات المتوجهين لدولة الكويت، وتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل فجأة خلال رحلة العودة لأعمالهم بسبب تعطل حركة الطيران الى إلكويت.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج ورعاية شئونهم ومصالحهم من أي استقطاب أو بث أفكار سلبية أو استغلال للظروف المترتبة على قرارات وقف الطيران لعدد من الدول، ولمواجهة وصد ما تتعرض له الدولة من هجمات إعلامية تحاول النيل من تماسك المواطنين وتستفيد منها جماعات الشر للنيل من إنجازات الدولة المصرية.