شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: فرض عقوبة عدم ارتداء الكمامة ساهم فى تقليل إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إن فيروس كورونا لديه القدرة في الموجة الثانية على سرعة الانتشار لافتاً إلى أن فرض عقوبة 50 جنيه على عدم ارتداء الكمامة أثر بنسبة كبيرة على تقليل الإصابات مرة أخرى.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمه الاعلامى عمرو عبد الحميد أن تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات ساهم في تقليل الإصابات بفيروس كورونا.

وواصل استشاري الحساسية والمناعة أن الدولة تأخذ الإجراءات حسب المعطيات التي تقابلها، مثل تأجيل الامتحانات ووقف الدراسة بالمدارس والجامعات.